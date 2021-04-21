السعودية اليوم / مصر تسجل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 855 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 218041 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 12820 وفاةً، وتماثل للشفاء 164368 حالةً.

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03:39ت م

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القاهرة 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " و 42 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 218041 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 12820 وفاةً، وتماثل للشفاء 164368 حالةً.// انتهى //03:39ت م0026

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