

الطائف 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

رأس معالي محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي سعد بن مقبل الميموني، اجتماع المجلس للتنمية والتطوير الأول في السنة الرابعة بدورته الخامسة؛ بحضور وكيل المحافظة ناصر السبيعي وأعضاء المجلس المحلي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس مع الأعضاء ووضع القرارات اللازمة.

وثمن معاليه خلال الاجتماع توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإضافة رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري عضوا في المجلس المحلي للتنمية، مهنئاً أمين محافظة الطائف المهندس الدكتور أحمد عزيز القثامي على تولي منصبه.

// انتهى //

03:06ت م

0022





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الطائف يرأس المجلس المحلي للتنمية والتطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.