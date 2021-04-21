سفرة رمضان تنعش سوق القهوة العربية ومكملاتها في ينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - واس

تتواصل الحركة الشرائية النشطة في الأسواق الغذائية في الوقت الحالي لتلبية الاحتياجات الرمضانية في محافظة ينبع , حيث يكثر الطلب على المحال المتخصصة ببيع القهوة العربية والهيل ومكملاتها الأخرى .

إقبال كبير:

ورصدت وكالة الأنباء السعودية خلال جولتها الميدانية أمس، إقبال المتسوقين في محافظة ينبع على شراء القهوة العربية والهيل خلال شهر رمضان المبارك، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع، وتتفاوت أسعار القهوة حسب النوع والجودة مع توفر جميع الأنواع التي تتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق .

وأكد عدد من المتسوقين في المحال التي تحتضن البن أن سبب ارتفاع وتيرة الإقبال على القهوة لأنها تعد من الأساسيات على السفرة الرمضانية، وتحرص العوائل على توفيرها وخاصة لكبار السن الذين يحتسونها مع الإفطار.

وذكر عدد من البائعين أن هناك زيادة في الإقبال على شراء هذه المنتجات في شهر رمضان لأنها واحدة من أهم مكونات السفرة الرمضانية وكونها جزءاً أساسيا في الضيافة بشكل عام.

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