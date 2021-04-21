في موقع يكتظ بالسكان، وبجوار مسجد «العرباض بن سارية» في حي الضباط بـ«نجران»، تتوسط فتحة بئر الشارع بلا غطاء، وسبق أن وضعت 3 أقماع للتحذير مع شريط أحمر، ولكن سرعان ما سقطت داخل الفتحة، لتبقى مكشوفة، مشكلة خطرا جسيما على المارة والسيارات.



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