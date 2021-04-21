

مكة المكرمة 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية حقائب تحوي أدوات تعقيم، وسجادة صلاة، ومظلات لوقاية قاصدي بيت الله الحرام من أشعة الشمس، وذلك ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5".

وتركز الحملة في دورتها الخامسة على توزيع أدوات النظافة والتعقيم للوقاية من الأمراض، وتحقيق متطلبات مكافحة العدوى، وتكثيف دورات التعقيم لمرافق المسجد الحرام، إضافة إلى التنبيه على جميع العاملين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، تزامنًا مع الجهود المبذولة في المسجد الحرام للوقاية من فيروس

// انتهى //

01:29ت م

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مكة المكرمة 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسوزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية حقائب تحوي أدوات تعقيم، وسجادة صلاة، ومظلات لوقاية قاصدي بيت الله الحرام من أشعة الشمس، وذلك ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5".وتركز الحملة في دورتها الخامسة على توزيع أدوات النظافة والتعقيم للوقاية من الأمراض، وتحقيق متطلبات مكافحة العدوى، وتكثيف دورات التعقيم لمرافق المسجد الحرام، إضافة إلى التنبيه على جميع العاملين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، تزامنًا مع الجهود المبذولة في المسجد الحرام للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).// انتهى //01:29ت م0014

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مظلات شمسية وحقائب تعقيم توزعها شؤون الحرمين على قاصدي بيت الله الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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