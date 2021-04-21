السعودية | السفير آل جابر يلتقي سفيرة ألمانيا لدى اليمن

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم، سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا مولر هولتكيمبر .

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة للسلام في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي لليمن، بالإضافة إلى أهمية سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط صافر.