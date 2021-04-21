شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ونظيره الكيني يناقشان مستجدات الشأن العدلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في قصر المؤتمرات بجدة أمس، النائب العام في جمهورية كينيا نور الدين حاجي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في الشأن العدلي، بالإضافة إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين النيابة الكينية والنيابة السعودية.

حضر اللقاء وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، ورئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبد العزيز الدوسري.