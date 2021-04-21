ما المدة الزمنية لاكتساب مناعة الجسم بعد تلقي جرعة اللقاح الأولى؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الصحة على استفسارات بشأن المدة الزمنية لاكتساب الجسم للمناعة عقب تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد 19).

وقالت الصحة عبر تويتر، تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر لعدة أشهر، متابعة أن تأخير الجرعة الثانية يرفع من الاستجابة المناعية، كما أن عددًا من اللقاحات يجري تعديلها حاليًا لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس بالجرعة الثانية.

كورونا في السعودية

وسجلت المملكة‬، أكبر حصيلة إصابات بـ ⁧كورونا‬⁩ منذ 8 أشهر، وذلك بعد تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن توزيع الإصابات الجديدة حيث سجلت الرياض أعلى إصابات بـ 483 حالة.

كما سجلت منطقة مكة المكرمة 209 حالات، والشرقية 157، والمدينة المنورة 44، وعسير 39، وحائل 26، وتبوك 26، وجازان 25 حالة.

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