شكرا لقرائتكم خبر العبودي شخصية العام الثقافية.. وشهد أمين تحوز جائزة الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، كرم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، الفائزين بجوائز مبادرة (الجوائز الثقافية الوطنية)، وذلك في الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة مساء أمس الأول، في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي بالرياض، بحضور نائب وزير الثقافة حامد فايز، وجمع من قيادات الوزارة والهيئات الثقافية والمثقفين والأدباء والإعلاميين.

وقال حامد فايز في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان «إن القطاع الثقافي بكافة منسوبيه يفخر ويعتز برعاية ولي العهد لهذه المناسبة التي تعد ثمرة من ثمار دعمه اللامحدود لثقافة الوطن، وتجسيدا حيا لمدى اهتمام القيادة الرشيدة بالمثقفين والمثقفات في عموم بلادنا »، مشيرا إلى أن الثقافة بقيمتها الحضارية، ووزنها الاجتماعي، ودورها التنموي الفاعل، تحتل اليوم مكانتها التي تستحقها، بفضل الرؤية الوطنية الملهمة والطموحة، رؤية السعودية 2030 التي أعادت الاعتبار للثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمع، ومرتكزا للهوية الوطنية، ولمظاهر الاعتزاز بتاريخ وحضارة المملكة.

وأشار إلى أن مبادرة (الجوائز الثقافية الوطنية) جاءت لتسهم بدورها في دفع التنمية الثقافية إلى مستويات أعلى، من خلال تقدير المثقفين والمثقفات، وتكريم منجزاتهم الثقافية المميزة، مضيفا «هذه الجوائز بما تحمله من قيمة معنوية ومادية، إنما تأتي تقديرا للجهود الرائعة التي يقدمها أبناء وبنات الوطن في المجالات الثقافية المتنوعة »، مؤكدا على أهمية تكريس مبدأ التكريم لمن يستحق التكريم، وتقدير من بنوا صرح ثقافتنا المتين، من الرواد والشباب، آملين أن نمنح التحفيز اللازم لجميع مبدعي ومبدعات الوطن، وأن نسهم وإياهم في تحقيق ما نصبوا إليه من أهداف تنموية كبيرة في المجالات الثقافية، والصناعات الإبداعية.

وت ال الكلمة توزيع الجوائز، حيث فاز بجائزة (شخصية العام الثقافية) الأديب محمد بن ناصر العبودي وذلك تقديرا لمسيرته الأدبية الثرية التي غطت بحورا متعددة، شملت أدب الرحلة واللغة وحفظ وتوثيق الموروث الثقافي، واستلمها نيابة عنه ابنه خالد العبودي.

فيما نالت المخرجة السينمائية شهد أمين جائزة (الثقافة الوطنية للشباب) تقديرا لإنجازاتها في صناعة الأفلام، منذ بدايتها كمساعد مخرج وإلى أن أصبحت واحدة من أهم صناع الأفلام في المملكة.

ثم وزعت بقية الجوائز الخاصة بالقطاعات الثقافية، وهي 12 جائزة.

ويأتي الحفل ختاما لأعمال الدورة الأولى من مبادرة (الجوائز الثقافية الوطنية) التي أطلقتها وزارة الثقافة في يونيو 2020 م ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، بهدف الاحتفاء بالإنجازات والإنتاجات الثقافية التي يحققها المثقفون والمثقفات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية.

وتنطلق الوزارة من تنظيمها لهذه المبادرة من إيمانها بأهمية التكريم في دفع عجلة الإنتاج الثقافي المحلي، وخلق أجواء ثقافية تنافسية تسهم في إثراء المحتوى الثقافي وتنوعه.

الجوائز الخاصة بالقطاعات الثقافية

فنون الطهي





راكان العريفي

الأكاديمية السعودية زادك لفنون الطهي

نورة البدران



الأزياء



شركة تفاصيل العالمية (لومار)

يوسف أكبر

روى العماري



الفنون البصرية



الفنانة لولوة الحمود

دانة عورتاني

أحمد عنقاوي



الأفلام



المخرجة شهد أمين







حجب جائزتي المركزين الثاني والثالث لعدم وفاء الأعمال المقدمة بمتطلباتهما



التراث الوطني



عبدالعزيز الدخيل

الدكتور هشام مرتضى

شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية.



الموسيقى



زينة صويلح

أكرم المطر

ريم التميمي



المسرح والفنون الأدائية





سامي الجمعان



ياسر مدخلي



حجب المركز الثالث لعدم وفاء الأعمال المقدمة بمتطلباته

الأدب



الروائي عبدالعزيزالصقعبي

الروائي مقبول العلوي

الروائية أمل الحربي



الترجمة



عبدالله إدريس

سلطان المجيول

بندر الحربي



النشر



العبيكان للنشر والترجمة

دار كادي ورمادي للنشر والتوزيع

دار أثر للنشر والتوزيع



فنون العمارة والتصميم

حجب الجوائز الثلاث نظرا لعدم وفاء الأعمال المقدمة بمتطلباتها

المؤسسات الثقافية