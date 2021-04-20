لاستقدام العمالة المنزلية.. «مساند» توضح الشروط والخطوات

بيّنت منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقدام العمالة المنزلية، شروط وخطوات وآلية التقديم على استقدام العمالة.

وشاركت منصة مساند، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضحت من خلاله طريقة وخطوات التقديم على استقدام عمالة منزلية.

وأوضحت منصة مساند، أن طريقة وآلية استقدام العمالة المنزلية تنحصر في القيام بتنفيذ 4 خطوات وهي كالتالي:

- اختيار المهنة والجنسية

- اختيار المكتب

- إتمام العملية التعاقدية

- دفع التكاليف ومتابعة الطلب

وأشارت منصة مساند، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنَّه يقر العميل بإلمامه ومراعاته لجميع الشروط والضوابط المتوافقة مع قوانين وتنظيمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بخدمات استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وبناء عليه فإنه يقر العميل بما يلي:

- بمسؤوليته التامة في اتخاذ جميع ما يلزمه في استخدام بوابة مساند من معلومات ومدخلات من قبله، وما يشمله من إلمام و إدراك بهذه الشروط والأحكام والإقرارات بالإضافة إلى الشروط والأحكام الأخرى المرعية، والامتثال لها.

- بمسؤوليته التامة عن جميع المعلومات التي يقدمها، أو التي يتم تحميلها في البوابة و ذلك يتضمن بلا حصر المدخلات الرقمية أو الوثائق التي تم تحميلها والتي يتوجب على العميل التحقق من دقتها و تحديثها.

- وبهذا فإنَّ العميل يقر بأن جميع المعلومات المقدمة من طرفه هي معلومات دقيقة وحديثة. وأنَّه يوافق على المحافظة على هذه المعلومات من خلال دقتها و تحديثها وعند وجود إخلال بهذه الشروط والأحكام أو صدور وثائق احتيالية أو مزورة يخضع العميل للعقوبات والإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام البند (التعليق والإنهاء) أدناه والأنظمة المرعية الأخرى.

- بمسؤوليته التامة عن حسابه الخاص في بوابة مساند ويقر يضمن بأنه المستخدم الوحيد للحساب وعلى ذلك فجميع أنشطة الحساب تعتبر ملزمة قانونيًا للعميل بصفته صاحب الحساب

- يقر بأن لمزود الخدمة الحق في القيام بالتحقق من وتقييم سلامة الوثائق التي تم تحميلها من قِبل العميل على البوابة وأن لمزود الخدمة الحق في رفض أي طلبات غير مكتملة أو غير دقيقة أو تحتوي على معلومات احتيالية أو مزورة.

- كما أنه يحق لمقدم الخدمة تأخير إتمام العملية المطلوبة لمزيد من تقييم سلامة الوثائق أو في حال وجود صعوبات تقنية، بالإضافة إلى أحقية مقدم الخدمة في قبول/ رفض/ إلغاء أي طلبات أو عقود مقدمة أو صادرة دون إشعار مسبق.

- يقر بأنه في حالة حدوث أي أخطاء عند استخدام أي من الخدمات المقدمة عبر مساند، فإن البوابة والوزارة لا يتحملان مسؤولية أي خسائر مالية أو قانونية مترتبة، وأنه من مسؤولية العميل أن يقدم تقرير عن الأخطاء من خلال فتح تذكرة دعم إلكترونية عبر مركز التواصل الإلكتروني في مساند أو عبر البريد الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا) وسوف يقوم مزود الخدمة أو من ينوبه باتخاذ الإجراء المناسب وإشعار العميل به.

- يقر بأنّه فوّض مقدم الخدمة أو من ينوب عنه بالتحقق من أي معلومات مقدمة بهدف الموافقة على طلب العميل أو رفضه، وخدمة حساب العميل، أو غيرها من إجراءات يتم فيها الاستفادة من البيانات المستخدمة لدى أي من الجهات الحكومية والأهلية

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