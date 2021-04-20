هيئة تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 1442/9/8هـ الموافق 2021/4/20م.

طريقة الاستعلام عن نتائج القدرة المعرفية

وقالت الهيئة إنه من أجل الاستعلام عن النتائج يجب أولا الدخول على موقع الهيئة ثم الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa

أهداف اختبار القدرة المعرفية

ويعد هذا اختبار القدرة المعرفية أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.

ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:

القدرة اللفظية: أي القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.

القدرة الكمية: ويقصد بها القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية: والتي تعني القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

القدرة المكانية: والتي تشير إلى القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.

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