- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هيئة تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هيئة تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 1442/9/8هـ الموافق 2021/4/20م.
طريقة الاستعلام عن نتائج القدرة المعرفية
وقالت الهيئة إنه من أجل الاستعلام عن النتائج يجب أولا الدخول على موقع الهيئة ثم الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: https://e-services.etec.gov.sa
أهداف اختبار القدرة المعرفية
ويعد هذا اختبار القدرة المعرفية أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:
اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.
ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:
- القدرة اللفظية: أي القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.
- القدرة الكمية: ويقصد بها القدرة على معالجة المعلومات الكمية.
- القدرة الاستدلالية: والتي تعني القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.
- القدرة المكانية: والتي تشير إلى القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.
شارك الخبر
شارك الخبر