شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العيسى» يوضح حكم أكل اللحوم المستوردة من دول كتابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الثلاثاء، حكم أكل اللحوم المستوردة من دول كتابية.

وقال الشيخ محمد العيسى، خلال برنامج "بالتي هي أحسن" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا أن نأكل من طعام أهل الكتاب.

وأشار "العيسى" إلى أن بعض الناس يتساءلون عن كيفية ذبحها ومن قام بذبحها وهل ذكر اسم الله عليها أم لا وهل الدولة المصدرة لها لا تزال كتابية أم تركت دينها وهي أسئلة لا طائل من وراها، ولكن الله أحل لنا أن نأكل من طعامهم.