شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: ارتفاع إصابات اليوم وتخطيها حاجز الـ1000 أمر مقلق جدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور علي الشهري، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع إصابات اليوم بفيروس كورونا المستجد وتخطيها حاجز الـ1000 أمر مقلق جدًا.

وقال الدكتور علي الشهري، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية"، أنه لابد أن تكون هناك إجراءات أشد، فما زلنا في بداية المنحنى، لافتًا إلى وجود زيادة في عدد الحالات الحرجة وفي جميع الفئات السنية حتى صغار السن ومن لديهم سمنة عالية.

وأشار استشاري الأمراض المعدية، إلى أنّ معظم تلك الإصابات بسبب التجمعات أو الزيارات، وهذا أيضًا من أسباب زيادة الإصابات في النساء؛ مشددًا على ضرورة التهوية الجيدة في المنازل وأماكن التجمعات.