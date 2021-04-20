4 مدن الأكثر تعافيًا من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مدينة الرياض حالات التعافي من فيروس كورونا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، مسجلة 358 حالة من إجمالي 940 حالة.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الصحة، فإنه تم تسجيل 89 حالة تعاف في مدينة جدة، و45 في مكة المكرمة، و43 في الهفوف، و26 في الدمام، و25 في الطائف، و24 في المبرز، و16 في حائل، و15 في النعيرية، و14 في ينبع، و13 في الظهران، و12 في كل من: القطيف ووادي الدواسر.

كما تم تسجيل 11 حالة في الدوادمي، و10 في كل من: مليجة وضرما، و9 في عفيف، و8 في كل من: تبوك وأبها والدلم، و7 في كل من: عرعر وبريدة والمدينة المنورة، و6 في كل من: خميس مشيط وحوطة بني تميم والليث، و5 في كل من: المضة والمجمعة ومحايل والبدع وظهران الجنوب.

وسجلت الدرب وسكاكا والخبر والزلفي والبدائع وبلجرشي والمذنب والخفجي والخرج 4 حالات لكل منها، و3 في كل من: الأسياح ورفائع الجمش وأبو عريش وعنيزة وبقيق والكامل والقريات ورياض الخبراء وصامطة وصبيا وبيش والمظيلف.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: فرسان وجازان ونجران والجبيل والغزاله والوجه وحفر الباطن والدرعية وضمد وقرية العليا والحمنة.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: الشعبة وأبوراكة والطوال والحرجة والعارضة وبيشة والخرمة والبجادية والقيصومة والحناكية والمويه وقلوة وشرورة والقنفذة وتربة وبدر وضبا وطبرجل والمزاحمية وشقراء والعيص ومرات وفيفا والقرى والريث ورجال ألمع.

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