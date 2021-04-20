أبرز الأنشطة لقرية الدولفين في الدمام.. اسعار التذاكر ومواعيد العمل

تعتبر قرية الدولفين في الدمام، من اشهر القري الترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث تضم الكثير من الألعب الممتعة وحمامات سباحة بالإضافة إلي عروض مميزة للحيوانات البحرية بشكل يومي والسيرك في بعض الأوقات، كما يتواجد في القرية عرض الدولفين وهو الأشهر في القرية ومن المعالم التي تجذب الكثير من الزائرين ، وهو مكان يناسب الكثير من العائلات في المملكة، ويقصده الكثير منهم الباحثين عن الأجواء الرائعة والعروض المميزة.

وفي السطور التالية نسلط الضوء علي قرية الدلافين في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وأفضل الأنشطة التي تقدمها القرية للزوار وأقرب الفنادق الموجودة بالقرب من قريب الدولفين وأسعار تذاكر قرية الدولفين ومدة الزيارة الموصي بها بالإضافة إلي مواعيد العمل بقرية الدولفين وغيرها من المعلومات المتعلقة.

قرية الدلافين في الدمام

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تقدم قرية الدلافين في الدمام، الكثير من العروض التي يعشقها الكبار والصغار، والتي جعلت القرية مقصدا لهم في العطلات والإجازات خاصة الأطفال مثل عرض أسد البحر والدلافين حيث يتم تدريب الدلفين وأسد البحر علي أداء الحيل المثيرة التي يعشقها الكبار قبل الصغار، إضافة إلي السماح للأطفال التقاط الصور مع الدلفين.

وتقدم قرية الدولفين الكثير من الألعاب الترفيهية المناسبة لجميع الأطفال لكافة الأعمال خاصة وأنها تضم حوضا مائيا والكثير من الحيوانات التي جعلت المدينة تستحق الزيارة العائلة خاصة وأنها تحتوي علي العديد من الأماكن التي يستمتع بها الأطفال خاصة في فترة المساء، وتتيح القرية ايضا فرصة قضاء يوم ممتع لجميع أفراد العائلة من أنشطة ترفيهية والعديد الألعاب والملاهي وعروض الدلافين التي تكون يوميا إضافة إلي وجود مسبح لعشاق السباحة يمكن الذهاب إلي المدينة للاستماع بها.

أفضل الأنشطة بقرية الدولفين بالدمام

هناك الكثير من الأنشطة التي تقدمها قرية الدولفين في الدمام بالمملكة العربية السعودية والتي جاءت علي النحو التالي:

عروض الحيوانات المائية الممتعة والتقاط الصور مع الحيوانات لتسجيل الذكري.

الاستمتاع بجولة سيرا علي الأقدام لمعرفة معالم القرية ويمكن ركوب قطار القرية للتجول ومعرفة معالم القرية السياحية الخلابة.

تقديم العديد من الألعاب الكهربائية بالإضافة إلي كهف الرعب ومتحف للحياة البرية والمياه.

تقديم وجبات رائعة في مطعم القرية والذي يوفر العديد من الأطباق العالمية والمحلية بالإضافة إلي المأكولات البحرية.

أفضل الفنادق القريبة من قرية الدولفين بالدمام

يتواجد العديد من الفنادق المميزة بالقرب من قرية الدولفين في الدمام والذي يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين المكوث فيها وقضاء الإجازات والعطلات بجوار قرية الدولفين في الدمام ولعل أهما ما يلي:

فندق نوفوتريل بزنس بارك الدمام

يضم الفندق العديد من المميزات أهمها توافر مطعم ومسبح في الداخل ونادي صحي، بجانب توفير خدمة الواي فاي في المناطق المختلفة، بجانب توفير ركن السيارات مجانا بدون أي رسوم، كما يمتاز بخدمة استقبال بمحطة القطار بشكل مجاني دون رسوم.

كما يحتوي الفندق علي مقهي ومطعم الذي يقدم الوجبات الخفيفة، بجانب الأناقة في الغرف التي تبلغ 158 غرفة وتوفر خدمة الواي فاي بشكل مجاني كما أن الفندق يشمل مرافق أخري تشمل مناطق للجلوس في وجود شاشات إل سي دي، كما أنه يوفر خدمة الحجز المباشر عبر الإنترنت.

فندق ومركز المؤتمرات شيراتون الدمام

من الفنادق القريبة من قرية الدولفين في الدمام ويحتوي علي 5 مطاعم ومنتجع صحي ويقدم خدمات متكاملة ومسبح داخلي وحمام سباحي خارجي ونادي صحي وبار، وتبلغ عدد الغرف في الفندق نحو 274 غرفة عازلة للصوت مع تقديم الواي فاي بشكل مجاني وتوفر شاشات إل سي دي بجانب ملعب تنس وساونا ونادي صحي.

ولا يسمح الفندق بدخول المسبح والنادي الصحي للأشخاص الذين يقل أعمارهم 18 عاما والنادي الصحي أو مرفق اللياقة البدنية.

أسعار التذاكر وأوقات العمل بالقرية

حددت قرية الدولفين في الدمام أسعار التذاكر الخاصة بها بنحو 10 ريال سعودي كتذكرة دخول، و20 ريالا سعوديا لعرض الدولفين مع مجانية للأطفال الأقل من 12 عاما.

وتعمل القرية بشكل يومي من الساعة الثالثة مساءا وحتي الساعة 11 مساءا، ويوصي أن لا تقل الزيارة عن ساعة في كل الأحوال.