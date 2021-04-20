شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | بأمر الملك.. صرف 1.9 مليار معونة رمضان لمستفيدي «الضمان الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي «الضمان الاجتماعي».

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي: «أرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله، على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وتؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا - رعاهم الله - على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته».