شكرا لمتابعة خبر عن بعد الخطوط السعودية.. طيران ناس تُلمح لعودة السفر برسالة: "مستعدين؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعد ساعات من الرسالة الغامضة لشركة الخطوط السعودية التي ألمحت خلالها لاقتراب عودة الرحلات الدولية، خرجت "طيران ناس" برسالة مقتضبة في نفس السياق.

وتضمنت رسالة "طيران ناس" كلمة: "مستعدين؟"، على غرار رسالة الخطوط السعودية التي قالت خلالها: "جهزتوا الشنط؟".

يذكر أن الدكتور طلال التويجري أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، علق على تساؤلات حول إمكانية رفع تعليق الرحلات الدولية والسماح بالسفر خارج المملكة خلال شهر مايو المقبل.

وقال التويجري إن القرار ينظر إلى اعتبارات كثيرة، واللجنة المعنية تدرس الجانب الصحي، وتنظر للأمر من زاوية واحدة وهي الزاوية الصحية، مشيرًا إلى أن "الموضوع إذا تطلب تأجيل بيدرس ويعطى فيه قرار مباشر" -على حد قوله-.

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