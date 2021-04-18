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أمانة الحدود الشمالية تنفذ 728 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة

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الرياض - محمد عبدالله - شددت على استمرار الأعمال الرقابية..

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين 728 جولة رقابية صحية، شملت عددًا من المراكز والمحال التجارية, بالإضافة لمتابعة كل ما يُقدَم خلال الشهر الفضيل من مأكولات، ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات الرمضانية، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية، وذلك للحد من انتشار فيروس .

وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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