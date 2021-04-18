التويجري : لم يكن هناك تفش لكورونا بالمدارس وهذه قصة تعليق العمرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد د. طلال التويجري، أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، بأن كثيرًا من القرارات التي اتخذتها المملكة مع بداية تفشي فيروس كورونا كانت استباقية وفيها بعد نظر، استشهادًا بما حصل في الدول المجاورة.

قرار إغلاق المدارس:

وأوضح في لقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر عبر برنامج الليوان- يعرض على روتانا خليجية- بأنه لم يكن هناك تفشٍّ في المدارس، وقرار إغلاق المدارس والتحول للتعليم عن بعد، جاء حماية للطلاب، مشيرًا إلى أنه لولا هذا القرار لأصبح الأمر قاسيًا علينا كما رأينا في دول أوروبية تأخرت في اتخاذ القرار.

تعليق المناسبات الاجتماعية:

وتابع بالقول: وكذلك هو الأمر عند اتخاذ قرار تعليق المناسبات الاجتماعية والذي كان من الضروري اتخاذه، مستشهدًا بحالة لمواطنة عادت من السفر ولم يكن لديها أي أعراض، إلا أنها كانت مصابة ونقلت العدوى لـ55 حالة في مناسبة زواج!

تعليق العمرة:

‏وعن قرار تعليق العمرة قال التويجري بأن المملكة في هذا القرار الصعب أولت الأمور لأهلها كالعادة، حيث جاء قرار تعليق العمرة بقناعة من هيئة كبار العلماء، بعد أن ثبت لهم في اجتماع مع وزارة الصحة أن هناك ضررًا يستدعي حفظ الأنفس.

القرارات الاستباقية:

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت من الدول السباقة في اتخاذ إجراءات وخطوات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت هذه الإجراءات في الـ27 من فبراير/ شباط عام 2020، بإعلان تعليق العمرة للقادمين من خارج المملكة، ثم تدرجت بالقرارات المتعلقة بإغلاق المدارس ومنع المناسبات والتجمعات وتعليق العمرة وغيرها من الإجراءات.

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