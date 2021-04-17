موعد نزول حساب المواطن 1442 في شهر رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن برنامج حساب المواطن وذلك للعمل على تقليل نسبة الفقر في المملكة وذلك عن طريق تزويد الفقراء ومحدودية الدخل براتب شهري مقدم من الدولة، وذلك لمواجهة التقلبات الاقتصادية وذلك خاصة بعد انتشار جائحة كورونا الفيروس المستجد وما نتج عنه من آثار سيئة وقد تساءل الكثيرون عن الموعد الذي يبدأ فيه صرف حساب المواطن وهذا ما سنتطرق عليه في التالي :

موعد صرف الدفعة 41 من حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد لصرف الدفعات المالية المستحقين لذوي الإفادة من برنامج حساب مواطن وهو العاشر من كل شهر ميلادي وفي حالة إذا كان يوم الصرف يوافق إجازة رسمية يمكن تقديمه أو تأخيره حسب الحاجة والدفعة ال 21 سوف يتم صرف دفعاتها المالية في 10 أبريل في الحساب البنكي للمستفيدين من حساب المواطن قبل شهر رمضان المبارك.

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موعد صرف حساب المواطن في رمضان

والموعد المحدد للصرف في رمضان 10 من الشهر الميلادي يوافق في رمضان 10 مايو 2021 والثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك 1442 أي ما يعادل اليوم الأخير أو قبل الأخير من الشهر، هذا يعني أن الدفعة ال 42 من حساب المواطن سوف يتم صرفها في العاشر من شهر مايو الميلادي 2021 الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان 2021.

وتعتمد أحقية المعونات المالية على حسب الظروف المادية لأصحاب الحاجة ومحدودي الدخل، وهذه تعتبر أهم المقاييس التي يتم أخذها في الاعتبار وعلى أساسها يتم صرف الأموال.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

يتيح البرنامج خاصية التعرف على موعد الصرف المستحق حيث يكون المستفيدين منه في حالة انتظار مهيب له من كل شهر ليعاونهم في ظروفهم الحياتية ويمكن الاستعلام عن حساب المواطن باتباع الآتي :

مبدئيا الدخول إلى حساب المواطن الإلكتروني.

‏النقر على خيار “الاستعلام عن حساب المواطن”.

‏إدراج رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز الاستحقاق المعروض على الشاشة.

‏النقر على “عرض”.

‏بذلك سيتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد من حساب المواطن، موعد الصرف، رقم الدفعة، تاريخ صرف آخر دفعة، تاريخ الدفعة الجديدة.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن لأي فرد متواجد في المملكة أيًا كان التسجيل على حساب المواطن شريطة أن تستوفي فيه جميع الشروط المعلن عنها بواسطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويمكن التسجيل عن طريق الخطوات التالية :