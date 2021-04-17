السعودية اليوم / جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم ويصيب شاب بعيار "إسفنجي" وآخرين بالاختناق



قلقيلية 5 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

أصيب شاب بعيار "إسفنجي" وآخرون بالاختناق أمس، إثر قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بمدينة قلقيلية الفلسطينية، بأن مواجهات اندلعت بين أهالي القرية وجيش الاحتلال الذي أطلق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة شاب فلسطيني بعيار "إسفنجي" في ظهره، والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانياً .

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