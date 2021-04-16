“المرور” يوضح خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية (فيديو)

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كشفت الإدارة العامة للمرور خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية والتي أطلقت اليوم (الجمعة) وأصبحت بديلاً موثوقاً في حال عدم حمل النسخة المطبوعة.

وأوضحت أن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول إلى حساب أبشر أفراد، ومن ثم الضغط على خانة خدماتي، وبعدها ستظهر خانة تفعيل الهوية الرقمية.

وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار خانة رخصة القيادة، ومن ثم تفعيل رخصة القيادة الرقمية التي ستظهر في أسفل الشاشة. Source akhbaar24.argaam





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