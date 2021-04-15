شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمن الطرق يكثف جهوده لتسهيل الحركة أمام المعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

باشرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مهامها لموسم العمرة لعام 1442 هـ، في إطار تعزيز السلامة ورفع مستوى الخدمة على الطرق، وتسهيل الحركة المرورية أمام والمعتمرين .

وقال قائد المهام والتدخل السريع بالقوات الخاصة لأمن الطرق المقدم محمد القرني، أن مهام القوات تضمنت تعزيز نقاط التهدئة على الطرق المؤدية إلى منطقة المدينة المنورة لخدمة المُتجهين إلى المسجد النبوي الشريف.

وأسأل القرني أن المهام شملت أيضاً تعزيز نقاط التهدئة على الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة، إلى جانب دعم مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة؛ لرفع مستوى طاقة التشغيل بجميع المسارات لتسهيل الحركة المرورية وتسريع الإجراءات