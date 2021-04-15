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السعودية | تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأجل “غير مسمى”

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأجل “غير مسمى”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزارة الصحة

نشر قبل 33 ثانية - 9:55 صباحًا, 15 أبريل 2021 م

بعثت وزارة الصحة رسائل نصية لهواتف المواطنين والمقيمين تعلمهم فيها بتأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في رسائلها: عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ…. تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً، وذلك لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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