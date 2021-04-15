شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يغيب أقدم معلم في عفيف بعد 40 عامًا قضاها في أروقة التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غيب فيروس كورونا، أقدم المعلمين المقيمين في محافظة عفيف، بعد تدهور حالته الصحية، بحسب ما قاله زملائه.

وجاء ذلك بعد قرابة 40 سنة قضاها في أروقة التعليم بالمحافظة وخرّج خلالها مئات الخريجين طيلة حياته التعليمية.

وسادت حالة من الحزن على أهالي محافظة عفيف بعد وفاة أستاذهم السوداني، حيث عُرف عنه دماثة الخلق وإخلاصه في عمله وحسن جيرته وسريرته طيلة عمره الذي قضاه بين أهله في عفيف.