شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشًا في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

نشرت وزارة التجارة حكم تشهير بصاحب مؤسسة تخصصت في تجارة المواد الغذائية بمنطقة الجوف؛ وذلك بعد صدور حُكْم بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورطه في بيع زيت زيتون مستورد، وادعاء أنه منتج من مزارع الجوف، وعدم تضمين المنتج أي بيانات تجارية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا متضمنًا غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، داعية المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري".