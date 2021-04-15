أخبار السعودية اليوم.. «الدفاع» تفتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية.. وإحالة مسؤولین بإحدى الشركات وأقارب لھم للنیابة

ترصد «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 14 إبريل 2021م منها: «الدفاع» تعلن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية، و«السوق المالية» تُحیل مسؤولین بإحدى الشركات وأقارب لھم للنیابة العامة، و3 مناطق تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة.

«الدفاع» تعلن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة «البكالوريوس» وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة «الثانوية العامة/علوم طبيعية» للالتحاق في الخدمة العسكرية.

«السوق المالية» تُحیل مسؤولین بإحدى الشركات وأقارب لھم للنیابة العامة

قرر مجلس ھیئة السوق المالیة إحالة عددٍ من المسؤولین نظامًا في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معھم بعلاقة عائلیة إلى النیابة العامة، بشأن عدد من الاشتباھات التي تمت خلال الفترة 2017م وحتى 13/01/2020م بالمخالفة للنظام.

3 مناطق تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 289حالة، تلتها جدة بـ82حالة، ثم مكة المكرمة بـ60، ومليجة 33، والهفوف22، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم صوم من لا يصلي

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم صوم من لا يصلي أو من كان مقصِّرًا بالصلاة، مشيرًا إلى أن الصوم والصلاة ركنان من أركان الإسلام يجب المحافظة عليهما.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية ورياح مغبرة على بعض المناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات برد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

الإطاحة بمقيم في الرياض استولى على 187 ألف ريال من عملاء المصارف

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

هل السوبيا تحتوي على الكحول؟.. «الغذاء والدواء» ترد

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن النسبة الضئيلة من الإيثانول الكحول، الموجودة في السوبيا والعصائر والمشروبات تنتج عن تفاعلات كيميائية طبيعية، ولا تتم إضافتها إلى المشروبات.

«الشؤون الإسلامية»: تخصيص خطبة الجمعة للتحذير من دفع الزكاة لجهات مجهولة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ جميع خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تُقام فيها صلاة الجمعة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 4/9/1442هـ، للحديث عن بيان أحكام الزكاة والصدقات وتوعية الناس وتحذيرهم من دفعها لجهات خارجية مجهولة.

استحداث 3 نقاط لبيع تذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم رمضان الحالي 3 مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام؛ وذلك في خيام فرز المعتمرين في كدي، والساحة الشرقية، والجمرات؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين.

السديس يوجه بتكثيف الجولات للتأكد من الالتزام بالاحترازات خلال رمضان

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية على عدد من الإدارات بمقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة.

«الغذاء والدواء» توضح السعرات الحراریة للأطعمة والعصائر على موائد رمضان

أوضحت الھیئة العامة للغذاء والدواء، قدر السعرات الحرارية في بعض الأطعمة والمشروبات المقدمة على موائد شھر رمضان المبارك.

«الصحة»: 7 أعراض جانبية شائعة للقاح كورونا

حدّدت وزارة الصحة، 7 أعراض جانبية تظهر على الشخص بعد تلقيه لقاح فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدة تناول مسكن آلام وخافض حرارة عند اللزوم.

ماذا تعرف عن مسجد «الرحيبيين» بدومة الجندل؟.. 150 عامًا من التاريخ ترويها جدرانه

أُعيد فتح مسجد الرحيبيين بمحافظة دومة الجندل والذي يقدر عمره بنحو 150 عامًا؛ وذلك ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة الذي يسعى لتأهيل المساجد التاريخية المهجورة.

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