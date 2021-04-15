زي شعبي
والتقريشة اجتماع بين أفراد العائلة والأقارب ويدعى إليها الجيران والأصدقاء، ويتم من خلالها تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ويتناولون خلالها الأطعمة الشعبية ويرتدون الزي التقليدي والشعبي، وتساهم التقريشة في رفع الطلب على أطعمة محددة من الأسواق الشعبية، والأسر المنتجة المختصة بإعداد الوجبات الشعبية، وفي زمن كورونا تحولت التقريشة عن بعد، بإرسال الوجبات للمحبين دون تجمع.
وجبة العشاء
ومن منتصف شعبان يبدأ الحائليون في إحياء العادة السنوية التي عرفت في المنطقة منذ القدم بـ«التقريشة»، وفي زمن كورونا تغيرت العادة واقتصرت على أن تكون على أفراد العائلة الواحدة.
والتقريشة يكون موعدها على وجبة العشاء يتم خلالها تناول الأكلات الحائلية الشعبية القديمة، منها «الكبيبا» و«الحنيني» و«التمن» وغيرها من الأكلات، ومن أبرز مستلزمات التقريشة لبس الأطفال زيا موحدا يكون ذا طابع شعبي يعرض في أسواق حائل بكثرة خلال هذه الأيام.
كانت هذه تفاصيل خبر التقريشة استقبال رمضاني عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.