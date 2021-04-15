55 ألف طالب بجامعة المؤسس يواصلون اختباراتهم

ما زال أكثر من 55 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم حضوريا بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، سواءً كان الاختبار نظريا أم عمليا، وسط تنظيم جيد من الجامعة، فيما أعرب عدد من طلاب وطالبات المواد النظرية عن تفضيلهم إجراء الاختبارات عن بعد، بينما أكدت الجامعة تطبيق الإجراءات والاحترازات أثناء تأدية الاختبارات لسلامة الطلاب والطالبات من كورونا ، كما أنها جدولت الاختبارات بحيث يمكن تطبيق إجراءات التباعد الجسدي داخل القاعات، مع تكثيف حملات التوعية والإرشاد بأهمية الالتزام والحضور في الوقت المحدد وعدم التواجد في أماكن التجمعات، والتأكد من تحميل تطبيق «توكلنا» و«تباعد» لدى الطلاب والمنسوبين، وتفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بلبس الكمامات للجميع والتباعد الاجتماعي والتعقيم وتوفير أدواته. وتعاون الأمن الجامعي في تنظيم الدخول والخروج والالتزام بالاشتراطات الصحية، وسط سير سلس للاختبارات في أسبوعها الثاني.



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