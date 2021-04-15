السعودية اليوم / تزيين مداخل مكة المكرمة بالفوانيس والمجسمات المضيئة



مكة المكرمة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

زينت أمانة مكة المكرمة مداخل العاصمة المقدسة والساحات والميادين بالمجسمات التشكيلية المضيئة ابتهاجهاً بشهر رمضان المبارك.

وتضمنت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة للطرق والإنارة تركيب 163 مجسماً وفانوساً مضاءً، و 1072 كشافاً، ووضع ليَّات زينة مضاءة بطول 20.850 متراً، إضافةً إلى تركيب 220 شاشة إلكترونية بالشوارع العامة تتضمن عبارات التهنئة والتبريكات بالشهر الفضيل.

وتأتي هذه الأعمال لتهيئة وتجميل العاصمة المقدسة للأهالي وزوار بيت الله الحرام ابتهاجاً بحلول هذا الشهر الكريم.

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23:18ت م

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