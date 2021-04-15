اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

استهداف المدنيين:

وقال التحالف: إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه تم رصد نشاط عدائي من مناطق سيطرة الميليشيا باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.

شارك الخبر