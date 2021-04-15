شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15
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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان
محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.
استهداف المدنيين:
وقال التحالف: إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه تم رصد نشاط عدائي من مناطق سيطرة الميليشيا باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.
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