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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

استهداف المدنيين: 

وقال التحالف: إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه تم رصد نشاط عدائي من مناطق سيطرة الميليشيا باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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