شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ازدحام أمام مركز اللقاحات في جامعة أم القرى للحصول على التطعيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، ازدحام أمام مركز اللقاحات في جامعة أم القرى للحصول على التطعيم، مما أثار غضب المواطنين.

وبدا في الفيديو، تجمهر عدد كبير من الأشخاص أمام مدخل مركز اللقاحات، خلال انتظار دورهم لدخول المركز من أجل الحصول علي لقاح كورونا.

وسادت حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب مشهد الزحام الشديد أمام مركز لقاحات بجامعة أم القرى، حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص أمام المركز.