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شاهد.. ازدحام أمام مركز اللقاحات في جامعة أم القرى للحصول على التطعيم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، ازدحام أمام مركز اللقاحات في جامعة أم القرى للحصول على التطعيم، مما أثار غضب المواطنين.

وبدا في الفيديو، تجمهر عدد كبير من الأشخاص أمام مدخل مركز اللقاحات، خلال انتظار دورهم لدخول المركز من أجل الحصول علي  لقاح .

وسادت حالة من الاستياء بين المواطنين  بسبب مشهد الزحام الشديد أمام مركز لقاحات بجامعة أم القرى، حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص أمام المركز.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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