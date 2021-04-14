السعودية اليوم / " الشؤون البلدية والإسكان" و"أكاديمية الإعلام التطبيقي" توقعان اتفاقية في مجالات التدريب



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وحضور رئيس مجلس الأمناء في أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عبدالوهاب الفايز, وقّعت الوزارة مع الأكاديمية اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك والمتكامل في مجالات التدريب والتطوير الإعلامي .

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعى الوزارة لتأهيل كوادرها إعلاميًا، وتطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام والبرامج ذات العلاقة، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بين الطرفين، فضلاً عن الإسهام في تنمية المهارات التطبيقية عن طريق جلب الخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، والسعي لتقديم شهادات مهنية للمرشحين من قبل الوزارة معتمدة من الجهات

وتغطي المذكرة مجالات التعاون في إقامة الملتقيات، إقامة الدورات وحلقات التطوير للموظفين، إقامة منتدى للإعلام البلدي المتخصص لتطوير وبناء القدرات في منظومة العمل البلدي والإسكان،إضافة إلى التعاون في تصميم برامج وحقائب تدريبية وتعليمية احترافية متخصصة في مجالات الإعلام المختلفة.

// انتهى //

22:48ت م

0230



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وحضور رئيس مجلس الأمناء في أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عبدالوهاب الفايز, وقّعت الوزارة مع الأكاديمية اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك والمتكامل في مجالات التدريب والتطوير الإعلامي .وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعى الوزارة لتأهيل كوادرها إعلاميًا، وتطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام والبرامج ذات العلاقة، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بين الطرفين، فضلاً عن الإسهام في تنمية المهارات التطبيقية عن طريق جلب الخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، والسعي لتقديم شهادات مهنية للمرشحين من قبل الوزارة معتمدة من الجهات السعودية والعالمية في مجالات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي المختلفة، وتطوير بيئة العمل الإعلامي ورفع كفاءة العاملين فيه.وتغطي المذكرة مجالات التعاون في إقامة الملتقيات، إقامة الدورات وحلقات التطوير للموظفين، إقامة منتدى للإعلام البلدي المتخصص لتطوير وبناء القدرات في منظومة العمل البلدي والإسكان،إضافة إلى التعاون في تصميم برامج وحقائب تدريبية وتعليمية احترافية متخصصة في مجالات الإعلام المختلفة.// انتهى //22:48ت م0230

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الشؤون البلدية والإسكان" و"أكاديمية الإعلام التطبيقي" توقعان اتفاقية في مجالات التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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