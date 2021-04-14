السعودية اليوم / لبنان تسجل 2460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان 2460 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 413175، فيما بلغ اجمالي الوفيات 6778 بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

22:41ت م

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بيروت 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان 2460 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 502299 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 413175، فيما بلغ اجمالي الوفيات 6778 بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.// انتهى //22:41ت م0229

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