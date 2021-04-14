فيديو.. جريان السيول في رنية شرق الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة الطائف شملت شرق المحافظة، مصحوبة بزخات من البرد سالت على إثرها الأودية والشعاب.

كما هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة ظهران الجنوب، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو جريان الشعاب والأودية في محافظة رنية اليوم الأربعاء.



شارك الخبر