شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة»‏ تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة تزيد عن 2400 هكتار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة، مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة تزيد عن 2400 هكتار على مستوى المملكة.

وأوضحت الوزارة، أنه بلغت المساحة المستكشفة 137072 هكتار، بينما المساحة المصابة والمعالجة 2437 هكتار، وعدد التقارير 342 تقرير.

وكشفت أن المساحة المعالجة حسب خريطة المملكة، 105 هكتار في حائل، 180 هكتار المنطقة الشرقية، 1240 هكتار في الجوف، 655 هكتار في القصيم، 222 هكتار في الرياض، 35 هكتار في المدينة المنورة.