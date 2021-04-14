مسؤول: أسعار تذاكر الطيران وجائحة كورونا ساهمتا في ارتفاع تكاليف استقدام العمالة

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عبدالله الشمري، إن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وجائحة كورونا، ساهما في ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية.

يأتي ذلك في ضوء اعتزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق آلية جديدة في عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام.

وأوضح الشمري، خلال مداخلة عبر قناة “العربية”، أن هذا القرار يخدم أصحاب العمل الباحثين عن خيارات الاستقدام، مبينا أنه في السابق كان صاحب العمل يشتري التأشيرة قبل أن يبحث عن أي مكتب استقدام، مما يحد من خيارات الاستقدام.

وأشار إلى أن هذا القرار سيفيد أصحاب العمل في البحث عن مواصفات العمالة المطلوبة لهم والنظر إلى السير الذاتية بها واختيار التأشيرات المناسبة، مؤكدًا أن هذه الطريقة ستحد من سماسرة الاستقدام.

Source akhbaar24.argaam

