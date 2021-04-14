الأمن العام: ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق بسبب الحطب المحلي

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق جازان ومكة المكرمة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية، (32) مخالفًا لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم ( 15) مواطنًا و(17) مقيمًا من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية والسورية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (32) مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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