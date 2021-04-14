وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وكذلك تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في السعودية ورعايتهم.

تكثيف الجهود

وفي بداية الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى سبحانه وتعالى، بالحمد والشكر، على ما منّ به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، شهر القرآن والرحمة والغفران، سائلاً الله أن يوفقهم للصيام والقيام وسائر الطاعات، وأن يتقبل من قاصدي الحرمين الشريفين نسكهم وعباداتهم، ووجه أجهزة الدولة بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، والحرص على سلامتهم وأمنهم. وأعرب عن الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة، وللمواطنين والمقيمين في المملكة، على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيا الله - عز وجل - أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يكشف جائحة كورونا عن بلاد المسلمين وبلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة والمزيد من الأمن والاستقرار.

نهضة اقتصادية

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تشهده المملكة من نهضة تنموية واقتصادية متسارعة على الأصعدة كافة؛ وفق خطط وبرامج (رؤية 2030)، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة، مباركا في هذا السياق ما أعلنه ولي العهد عن مشروعات جديدة تمثل أجزاء جوهرية من الدور الريادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، وتجسد الجهود الرامية إلى التوطين وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليا، لتصبح المملكة خلال الأعوام العشرة القادمة مركزا عالميا للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها.

جائحة كورونا

واستعرض المجلس، تطورات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وآخر الإحصاءات والمؤشرات، وما سجلته حملة التطعيم من تجاوز جرعات اللقاح لأكثر من ستة ملايين جرعة عبر أكثر من (587) مركزا في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية. وتناول مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. وبين أن المجلس اطلع، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- اتفاقية بين المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

- اتفاقية بين المملكة ولاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها.

- تعديل المادة 5 من نظام مكافحة الغش التجاري وذلك على النحو الوارد في القرار.

- دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة على تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظاما التي تضبطها وزارة الصحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

- اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء على النحو الوارد في القرار.

- تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في السعودية ورعايتهم وذلك على النحو الموضح في القرار.

الموافقة على عدد من الترقيات

- ترقية محمد بن عبدالله الحربي إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة 15 بوزارة الموارد البشرية.

- ترقية عوض بن عبدالله الشهراني إلى وظيفة (مستشار ضمان اجتماعي) بالمرتبة 15 بوزارة الموارد البشرية.

- ترقية محمد بن مكنى البقمي إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة 15 بوزارة الموارد البشرية.

- ترقية هلا بنت مزيد التويجري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بوزارة الموارد البشرية.

- ترقية بدر بن عبدالرحمن العثمان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة 14 بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.

- ترقية فهيد بن شبيب القحطاني إلى وظيفة (مدير عام المستودعات) بالمرتبة 14 بوزارة الدفاع.

- ترقية محمد بن حمد الفيصل إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة 14 بالقوات المسلحة.

- ترقية خالد بن إبراهيم العتيبي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة 14 بالقوات البرية.

- ترقية إبراهيم بن راشد الهويمل إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة 14 بوزارة الدفاع.

- ترقية عبدالرحمن بن سعود بن معيقل إلى وظيفة (مستشار تسويق) بالمرتبة 14 بوزارة التجارة.

- ترقية عبدالرحمن بن سالم شكر إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة 14 بوزارة التجارة.

- ترقية تيسير بن صالح راجح إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة 14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

- ترقية عبده بن يحيى دغريري إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بجدة) بالمرتبة 14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

- ترقية خالد بن ناصر الخالدي إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة 14 بديوان المحاسبة.

- ترقية سالم بن وصل الفارسي إلى وظيفة (مدير عام مكتب التقارير) بالمرتبة 14 بديوان المحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإسكان «سابقا»، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للأمن السيبراني، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.