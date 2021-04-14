ووفقًا للقرار، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، فضلًا عن مسؤولية إنشاء وتشغيل وصيانة السدود، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، وأشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات، وإدارة الماشية السائبة.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة أحمد بن هشام المالكي لـ «دوت الخليج»، استمرار عمل اللجان، في حين أكد ردًّا على استفسار «دوت الخليج» حول استمرار سيطرة بعض العمالة على الأسواق، بأن الجولات مستمرة من قبل اللجان ويتم تطبيق الإجراءات والأنظمة في حق المخالفين، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل وبشكل دائم بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان المشتركة على تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
أسواق النفع العام
الخضار والفاكهة
اللحوم
الأسماك
الماشية
الإبل والطيور
الحطب
الأعلاف والمسالخ
كانت هذه تفاصيل خبر لجان الأمانات تواصل نقل أسواق النفع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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