لجان الأمانات تواصل نقل أسواق النفع العام

واصلت لجان الأمانات مهامها للعمل على إنهاء نقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد موافقة مجلس الوزراء على نقل 7 اختصاصات تصدرتها أسواق النفع العام «الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك والماشية والإبل والطيور والحطب والأعلاف والمسالخ» كما سيتم تنظيم بعض الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بما يحقق المصلحة العامة.

ووفقًا للقرار، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، فضلًا عن مسؤولية إنشاء وتشغيل وصيانة السدود، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، وأشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات، وإدارة الماشية السائبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة أحمد بن هشام المالكي لـ «دوت الخليج»، استمرار عمل اللجان، في حين أكد ردًّا على استفسار «دوت الخليج» حول استمرار سيطرة بعض العمالة على الأسواق، بأن الجولات مستمرة من قبل اللجان ويتم تطبيق الإجراءات والأنظمة في حق المخالفين، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل وبشكل دائم بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان المشتركة على تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

أسواق النفع العام

الخضار والفاكهة

اللحوم

الأسماك

الماشية

الإبل والطيور

الحطب

الأعلاف والمسالخ