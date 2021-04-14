شكرا لقرائتكم خبر مسح ميداني شامل لشبكة البنية التحتية بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف العمل على تهيئتها والرفع من كفاءتها خلال موسم رمضان لعام 1442، أجرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة مسحا ميدانيا شاملا لشبكة البنية التحتية (السيول - الطرق - الإنارة - الحدائق - المرافق - الجسور - الأنفاق) بالعاصمة المقدسة.

ووضعت خطة عمل تنسيقية للأعمال مع الجهات الأمنية (المرور - الأمن العام) و(الجهات الخدمية) ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم الانتهاء من أعمال تهيئة وتجهيز مواقف السيارات في مداخل العاصمة المقدسة والمواقف الداخلية في مناطق (الشهداء - كدي - القشلة - محبس الجن)، وتهيئة وصيانة مجمعات دورات المياه العامة والبالغ عددها 95 مجمعا بالعاصمة المقدسة.

وتضمنت خطة العمل التشغيلية لموسم رمضان تجهيز 58 فرقة لأعمال صيانة (السيول - الطرق - الإنارة - الحدائق - المرافق - الجسور - الأنفاق) في نطاق مكة المكرمة، وتخصيص 19 فرقة لتلك الأعمال الخاصة بالمنطقة المركزية إلى جانب توفير 189 معدة مجهزة لدعم الفرق في تنفيذ أعمالها على الفترتين (الصباحية - المسائية) بنظام الورديات.

من جهة ثانية وفرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة جميع طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ أعمال النظافة لموسم رمضان 1442هـ بمكة المكرمة، وفق خطة عمل متكاملة للارتقاء بنظافة أطهر البقاع.

وجهزت الأمانة في مجال النظافة أكثر من 13,500 عامل يعملون خلال 5 ورديات على مدار الـ24 ساعة مجهزين بأكثر من 910 معدات للنظافة، ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة، كما تم تفعيل نظام متابعة النظافة الذكي Smart Waste System لإدارة البلاغات وتنفيذ خدمات النظافة ومعالجة الملاحظات في جميع أحياء مكة المكرمة.

وتقوم إدارة المرادم باستقبال جميع النفايات البلدية الصلبة على مدار الساعة والتخلص السريع والآمن من النفايات، حيث تم تخصيص 62 عاملا و18 معدة لإدارة المردم العام بالعاصمة المقدسة، كما تم تأهيل 26 شركة لنقل نفايات المنشآت التجارية، و25 شركة لنقل مخلفات البناء والأنقاض.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لاستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالنظافة ومعالجة المخالفات ومراقبة أداء المقاولين ومتابعة تنفيذ خطة النظافة لضمان أدائها على أكمل وجه، لتأمين صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل الراحة للمعتمرين وزوار العاصمة المقدسة.

من استعدادات الأمانة لأعمال النظافة:

