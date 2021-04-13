فيديو تقطيع اللحوم على الأرض.. أمانة تبوك تعلق على المقطع

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعمالة وافدة وهي تقطع لحومًا مجهولة المصدر في أجواء غير آدمية؛ حيث سارعت أمانة منطقة تبوك في معرفة المكان والقبض على العمال الوافدين.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة تبوك على موقع «تويتر»: «أمانة منطقة تبوك وبالتعاون مع الجهات الأمنية توصلت لهوية ناشر المقطع في برامج التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه بعض العمالة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر وفي بيئة غير ملائمة وتم تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق واستكمال الإجراءات معهم».

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