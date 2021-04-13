السعودية اليوم / 28 ألف طالب وطالبة يُؤدُّون اختبارات الفصل الثاني للمرحلة الابتدائية بينبع



ينبع 01 رمضان 1442هـ الموافق 13 ابريل 2021م واس

أدّى اليوم أكثر من 28 ألف طالب وطالبة من طلبة المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ, بمدارس محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها في أثناء اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا؛ متزامنًا مع استكمال عمليات التقويم ومعالجة الفاقد التعليمي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

ووقف مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي على جاهزية الميدان من خلال زيارات ميدانية لعدد من مدارس المحافظة.

وأوضح "العطوي" أن الإدارة والمدارس التابعة لها، أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بُعد، بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، في ظل خطة إشرافية تتضمن زيارات إشرافية وتفقدية للمشرفين والمشرفات للوقوف على أعمال الاختبارات في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، وتقديم الدعم والمساندة، ورفع تقارير يومية عن سير العمل في أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث، مشيدًا بدور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء.

من جانبها قامت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي بمتابعة سير الاختبارات في عدد من المدارس، مؤكدةً أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب؛ مبينةً أن كل الخطط التي تضمن سير الاختبارات نفذت وفق ما خطط له، وجرى تأمين جميع متطلبات المدارس.

//انتهى //

22:32ت م

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