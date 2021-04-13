نهاية الدوام الرسمي في رمضان 1442 بالمملكة العربية السعودية

مع بداية الشهر الكريم، يبدأ روتين الحياة بالتغير نسبياً حيث ظروف الصيام والإفطار، وكذلك أيضاً مواقيت العمل، بحاجة إلي أن تنتهي مبكراً عن مواعيدها الأصلية لحاجة العاملين إلي إنهاء صيامهم واللحاق بالإفطار مع عائلتهم. حيث قامت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع أوقات نهاية الدوام الرسمي وذلك علي القطاع العام، أما بالنسبه للقطاع الخاص فتقوم مؤسساتهم بتحديد الموعد والالتزام به علي ألا يخالف مواد قانون العمل الساري، وفي هذا المقال سنلقي الضوء علي نهاية الدوام الرسمي، مع معرفة أيضا كافة التفاصيل الخاصة بالشهر الكريم.

ك م يوماً متبقي علي شهر رمضان 2021/1442:-

من خلال تحري رؤية هلال شهر رمضان الكريم وذلك يوم الأثنين الموافق 12/4/2021،حيث تقوم المملكة العربية السعودية بذلك ليتم تحديد كافة المواقيت علي جميع مناطق المملكة، وبعد الرؤية الفلكية للهلال تم اعتماد يوم الثلاثاء 13/4/2021 بداية رمضان هذا العام، وفيما يلي نعرف كم من الوقت المتبقي علي دخول الشهر الكريم من خلال المؤقت التالي:-

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نهاية الدوام الرسمي في رمضان 2021:-

وهنا سنتعرف علي مواعيد نهاية الداوم علي عدد من القطاعات العامه خلال الشهر المبارم من خلال الجدول التالي:-

القطاع بداية الدوام نهاية الداوم القطاع الحكومي 09:30 ص 04:30 م مراكز التحويل المالية في البنوك 09:30 ص 05:30 م دوام البنوك 10:00 ص 04:00 م دوام سوق الأسهم السعودية 10:00ص 03:00 م مزاد افتتاح سوق الأسهم السعودية 9:30 ص 10:00 م مزاد إغلاق سوق الأسهم السعودية 3:00 م 03:10 م

تفاصيل دوام رمضان 1442 للقطاع العام:-

وهنا سنستعرض تقسيم فترات الداوم علي موظفي القطاع العام مثلما أقرت به وزارة الموارد البشرية وذلك في هيئة ثلاث مجموعات:-

المجموعة بداية الدوام نهاية الدوام المجموعة الأولي 09:30 2:30 المجموعة الثانية 10:30 3:30 المجموعة الثالثة 11:30 4:30

مواعيد دوام رمضان 1442 للقطاع الخاص

نظراً لأن القطاع الخاص له مؤسساته الخاصة، مع اختلاف وتنوع الأنشطة التي يقوم بها مما أدى إلى اختلاف مواعيد عمله الرسمية بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، بشرط أن ينص نظام العمل في هذا القطاع علي عدم زيادة ساعات العمل عن 6 ساعات يومياً وأيضا عدم زيادتها أسبوعيا عن 36 ساعه.

إجازة رمضان 1442 للموظفين:-

بعدما حددت القطاعات عدد ساعات العمل الخاصة بها خلاص الشهر المبارك، قامت أيضاً بتحديد موعد بداية عيد الفطر، وذلك حرصاً منها علي عملاءها لإنجاز معاملاتهم حتي يتمكنوا أيضاً من الحصول علي الخدمات المختلفة في الوقت الملائم، وفيما يلي نستعرض مواعيد اجازات رمضان للعديد من القطاعات داخل المملكة السعودية.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في البنوك 1442:-

يتميز قطاع البنوك بحرصه علي تقديم كافة الخدمات لأفراده داخل المملكة السعودية، حيث تبدأ اجازته لعيد الفطر هذا العام مع نهاية آخر عمل يوم الأثنين الموافق 12/5/2021 وتنتهي هذه العطلة لنهاية يوم الأحد الموافق 16/5/202

إجازة عيد الفطر 1442 للموظفين الحكوميين في سوق التداول:-

قامت السوق المالية في السعودية بإعلان اجازه العيد الفطر لهذا العام 1442 هـ حيث تبدأ عند نهاية العمل يوم الاثنين الموافق 12/5/2021 لتستمر ليوم الاحد 16/5/2021 علي أن يعاود الموظفين إستئنافهم للعمل يوم الأثنين الموافق 17/5/2021.

إجازة عيد الفطر الخدمة المدنية السعودية:-

لم تقم حتي الآن وزارة التنمية البشرية بالإعلان عن مواعيد عطلة عيد الفطر لموظفي القطاع العام في المملكة، مع حرصها أيضاً علي مناشدة الموظفين متابعة كافة الحسابات الرسمية للوزارة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بشكل مستمر حتي يتثني لهم معرفة مواعيد الاجازة فور الإعلان عنها رسمياً من خلال موقع الوزارة.

وبنهاية هذا المقال، رأينا حرص وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية علي الإهتمام بتحديد دوام العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك علي كل من القطاعات العامة والخاصة، وأيضاً عدد ساعات العمل، وذلك حرصاً منها علي سلامة موظفيها وقدرتهم علي العمل خلال الشهر المبارك، في فترة الصيام والإنتهاء منه في الوقت المناسب للحاق بالإفطار مع الحرص أيضاً علي إخبارهم مواعيد العطلات الرسمية خلال عيد الفطر المبارك.