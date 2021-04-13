اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 68ر309 نقطة، أو 05ر1% ، ليصل إلى 41ر29848 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 66ر14 نقطة، أو72ر0% ، ليصل إلى 66ر1968 نقطة.

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08:06ت م

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