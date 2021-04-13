تعرف على أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية خلال رمضان

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كشفت وزارة الصحة عن أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة أن جميع المراكز الصحية تعمل من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءا، فيما تعمل المراكز الممتدة العمل 16 ساعة من 10 صباحا : 4 مساءا، ومن 9 مساءا :12 صباحا.

وبينت الوزارة أن المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة، تستمر في العمل بنفس المدة على مدار اليوم.

ويمكن معرفة المراكز الصحية الممتدة من هنا

Source slaati

