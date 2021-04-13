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اشتكى المواطن أحمد الزهراني من وجود بعض المولدات الكهربائية أمام منزله منذ ما يقرب من عام كامل، وهو ما اعتبره مصدرًا للخطر والإزعاج.
وأظهر مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، وجود المولدات الكهربائية في الشارع، بالإضافة إلى بعض الكابلات الممتدة بعرض الطريق.
ومن جانبها، تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع شكوى المواطن ومقطع الفيديو المنشور، مطالبة إياه بالتواصل على الرسائل الخاصة ليتم التحقق والإفادة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مواطن يشكو وجود مولدات الكهرباء أمام منزله.. وأمانة الرياض تتفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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