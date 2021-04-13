اليابان تقرر رسميا تصريف مياه فوكوشيما المشعة في البحر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا اليوم (الثلاثاء) أن حكومته قررت تصريف المياه المشعة الملوثة في محافظة فوكوشيما في البحر وسط معارضة محلية ودولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

مناقشات لأكثر من 7 سنوات:

وكانت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية نشرت في وقت سابق أن الوزراء المعنيون سيعقدون اجتماعا يوم الثلاثاء 13 إبريل لاتخاذ قرار رسمي بشأن الخطة، وهو تطور رئيسي بعد أكثر من سبع سنوات من المناقشات حول كيفية تصريف المياه المستخدمة لتبريد الوقود المنصهر في محطة فوكوشيما دايتشي المعطلة.

قلق محلي ودولي:

ومن المتوقع أن يثير تصريف المياه الملوثة من المحطة المدمرة في البحر، والتي تحتوي على التريتيوم المشع الذي يقال إنه لا يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، قلق المستهلكين والدول المجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية.

مخاوف بشأن المنتجات البحرية:

وكانت حكومة اليابان تأمل في البداية في اتخاذ قرار بشأن تصريف المياه المعالجة في أكتوبر من العام الماضي، لكنها قررت لاحقًا أنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت لإجراء مناقشات وسط مخاوف شديدة بشأن الإضرار بجودة المنتجات البحرية.

وفي فبراير من العام الماضي، اقترحت لجنة حكومية خيارات مختلفة للتخلص من المياه، بما في ذلك إطلاقها في المحيط وكذلك تبخيرها.

تخفيف المياه قبل إطلاقها في البحر:

وفي الشهر التالي، صاغت شركة طوكيو اليكتريك باور اليابانية المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية خطة لتخفيف المياه إلى ما دون الحد القانوني لتركيز المواد المشعة قبل إطلاقها في البحر.

عدم تأجيل القرار:

وأوضحت الحكومة اليابانية إنها لا تستطيع الاستمرار في تأجيل اتخاذ قرار بشأن قضية التخلص من المياه، بالنظر إلى أنه من المتوقع أن تنفد السعة التخزينية لخزانات المياه في فوكوشيما في وقت مبكر من الخريف المقبل.

معالجة المياه:

يشار إلى أنه يتم معالجة المياه باستخدام نظام معالجة سائل متقدم لإزالة معظم الملوثات وتخزينها في خزانات في المباني ومع ذلك، لا يمكن لهذه العملية إزالة التريتيوم، وهو منتج ثانوي مشع للمفاعلات النووية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

وأيدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطة الحكومة اليابانية للتخلص من المياه، قائلة إن إطلاقها في البحر يفي بمعايير الممارسة العالمية في الصناعة النووية.

وقال المدير العام للهيئة، ومقرها جنيف، رافائيل جروسي خلال زيارته لمجمع فوكوشيما فبراير الماضي، إن هذه طريقة شائعة لتصريف المياه في محطات الطاقة النووية، حتى عندما لا تكون في حالات الطوارئ.

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