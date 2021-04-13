شكرا لقرائتكم خبر عن «الخبيصة».. طبق ذهبي يخطف الأنظار والان نبدء بالتفاصيل
وتتميز الخبيصة بلونها الذهبي، الذي يخطف الأنظار، ورائحتها الشهية، ما إن يغلي السمن، ويضع عليه بعد غليه الدقيق ويحمس جيدًا، ويبقى حمس الدقيق حوالي 45 دقيقة تقريبًا، ويضع الماء والسكر المخلوط بعد ذلك على الدقيق، ويخلط بين 15 إلى 20 دقيقة، حتى يصبح الدقيق ثقيلًا في حركته، حينها تتمازج النكهات، ويتماسك الخليط، فيكون كثيفًا أكثر أثناء تحريكه، بعد ذلك تضع الخبيصة بعد إطفاء النار، في الأطباق، ومن الممكن تزيين هذه الأطباق، بالورد الصغير المجفف، أو الزبيب، وكذلك بالكاجو، وأيضًا بجوز الهند، واللوز، والفستق، وبحسب ما يشتهي مقدم هذا الطبق وتكون الخبرة لها دور في ذلك. كما يجد البعض في وسط الخبيصة وهي في الطبق دائرة شبيهة بالحفرة يضع فيها السمن لمن يريد زيادة منه. وفي الأغلب تؤكل وهي ساخنة، كما أن البعض يأكلها وهي فاترة، وقليل يرغب فيها وهي باردة.