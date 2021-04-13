السعودية اليوم / باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى وضع إستراتيجية مشتركة لضمان توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للجميع



إسلام آباد 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المجتمع الدولي إلى وضع إستراتيجية مشتركة لضمان الوصول والتوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس

صرح عمران خان بذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، التي انعقدت أمس برئاسة باكستان بصفتها رئيس المجلس.

وأفاد رئيس الوزراء الباكستاني وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن حكومته احتوت الموجتين الأولى والثانية من الفيروس عبر إستراتيجية فعّالة بالتركيز على الشرائح الفقيرة والشعب، بهدف الحفاظ على التوازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي والحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن باكستان تواجه حالياً الموجة الثالثة من الفيروس، معرباً عن أمله في أن تهزم حكومته هذه الموجة أيضًا، مشددًا على ضرورة تكثيف إنتاج اللقاح والتنازل عن قيود براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا.

// انتهى //

03:11ت م

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إسلام آباد 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسدعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المجتمع الدولي إلى وضع إستراتيجية مشتركة لضمان الوصول والتوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للجميع، وفي أسرع وقت ممكن.صرح عمران خان بذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، التي انعقدت أمس برئاسة باكستان بصفتها رئيس المجلس.وأفاد رئيس الوزراء الباكستاني وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن حكومته احتوت الموجتين الأولى والثانية من الفيروس عبر إستراتيجية فعّالة بالتركيز على الشرائح الفقيرة والشعب، بهدف الحفاظ على التوازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي والحد من انتشار الفيروس.وأضاف أن باكستان تواجه حالياً الموجة الثالثة من الفيروس، معرباً عن أمله في أن تهزم حكومته هذه الموجة أيضًا، مشددًا على ضرورة تكثيف إنتاج اللقاح والتنازل عن قيود براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا.// انتهى //03:11ت م0030

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